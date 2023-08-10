〈陸港盤後〉美國投資禁令範圍比原先傳聞小 A股市場走高

中國 A 股市場三大指數周四（10 日）收盤齊揚，美國總統拜登周三正式簽署投資中企禁令，但受限對象比原先傳聞小，僅限晶片、量子運算及人工智慧（AI）等特定敏感技術領域。

滬指周四收盤漲 0.31% 報 3,254.56 點，深成指漲 0.1% 報 11,050.22 點，創業板指漲 0.47% 報 2,239.31 點；兩市成交額合計人民幣 6,942 億元，「北向資金」淨流出 25.99 億元。

燃氣、石油類股強勢拉升，旅遊、半導體、物流、保險等族群齊揚，汽車、建築等類股小幅走低。

香港恒生指數周四收盤漲 0.01% 報 19,248.26 點，恒生科技指數漲 0.1% 報 4,378.04 點。

美方禁令將允許財政部禁止或限制美國在以下三個領域對中企的投資：半導體和微電子、量子資訊技術、某些 AI 系統。目的是避免美國資金和專業幫助任何可能支持中國軍事現代化，進而影響美國國安。

投資禁令要到明年才會生效，不具追溯力，而且排除生技等領域。禁令最終也可能豁免一些被動投資和公開交易證券、指數基金等其他資產的投資。

大西洋理事會高級研究員、印第安納大學國際研究副教授 Sarah Bauerle Danzman 說：「對商界來說，這是相對好的消息。」

中國外交部對此在周四表示，對美方執意提出對華投資限制措施強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部敦促美方切實履行拜登無意對華「脫鉤」、無意阻撓中國經濟發展的承諾，停止把經貿科技問題政治化、工具化、武器化，立即撤銷錯誤決定，取消對華投資限制，為中美經貿合作創造良好環境。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

中國商務部則說，美方打著「去風險」的幌子，在投資領域搞「脫鉤斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球供應鏈安全。中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。

此外，中國政府在周四公布第三批恢復出境旅遊團名單，包括美國、日本、南韓等國家，有望提振全球觀光市場。

「我們今天懷著特別激動的心情，迎接文旅部關於第三批恢復出境團隊遊目的地國家名單的通知，這是暑假中期，旅遊人再次聽到的好消息，這對於出境遊全面恢復，具有里程碑式的意義。」春秋旅遊副總經理周衛紅說。