中國「併購之王」包凡最新消息來了 繼續配合調查！

中國「併購之王」、華興資本創始人包凡的最新消息來了，華興資本控股在周三（9 日）發布公告，表示包凡繼續配合中國有關機關的調查。

據《科創板日報》報導，華興資本控股在周三晚間表示，知悉包凡目前繼續配合中國有關機關的調查，並重申目前營運正常，執行委員會將繼續負責本集團的日常管理和運作。

知情人士曾在 5 月透露，監察機構對包凡的留置時間，從 5 月 7 日起，延長三個月，即包凡下一次留置期滿將是 8 月 7 日。然而，包凡在 8 月 7 日期滿後，仍繼續配合有關機關調查。

網上在 7 月 26 日傳出某知名 FA 老大在監獄突發心臟病的消息。對於這項傳聞，了解華興資本的人士予以否認，稱「我們目前沒有得到任何這方面的消息」。

根據監察法規定，監察機關對被調查人員採取留置措施，一般不超過三個月；如果監察機關要延長，可以延長一次，延長時間不能超過三個月。

中媒報導，包凡涉嫌的罪名為「單位行賄」，案由與叢林相關。叢林是工銀金融租賃公司前總裁，在叢林、包凡相繼被帶走後，消息人士表示：「叢林在工行主管融資租賃業務時，在船舶租賃上應該違規操作比較嚴重，涉及金額很大，有 2,000 萬美元，其中還牽涉到國際交往等。」

華興資本官網顯示，該公司成立於 2005 年，業務涵蓋投資管理、私募融資、並購、證券發行與承銷、證券研究與交易、財富管理及其他服務，是一家綜合性金融服務機構。

