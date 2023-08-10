〈貴金屬盤後〉靜待通膨報告 黃金三連黑、觸及近兩周低點

黃金期貨周三 (9 日) 連續第三個交易日下跌，觸及兩周低點，投資人在 7 月消費者物價指數 (CPI) 報告出爐前夕保持觀望姿態，期待更多有關利率展望的線索出現。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 9.30 美元或 0.5%，報每盎司 1950.60 美元。

投資人正在等待周四的美國 7 月 CPI 報告，華爾街日報調查的經濟學家預估，7 月 CPI 可能年增 0.2%，和 6 月增幅相當。6 月數據比市場預期疲軟，曾讓投資人預期聯準會 (Fed) 就快結束升息周期。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「明天將公布通膨數據，是 Fed 下個月會不會繼續升息的重要參考，如果通膨確實走在下降道路上，Fed 就能保持利率不變。」

中國周三公布 7 月 CPI，是兩年來首見下滑，升高通縮疑慮，顯示中國疫情後重啟和復甦之路更難行。

過去一周以來，由於美元和全球債券殖利率上揚，金價持續走低。

ICE 美元指數 (DXY) 周三小跌不到 0.1% 至 102.47，但本周迄今仍上漲 0.4%。

10 年期美債殖利率則下滑 1 個基點至 4.01%，2 年期公債殖利率上揚 6 個基點至 4.80。

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