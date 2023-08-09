鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為196.43元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.82元上修至5.85元，其中最高估值9.49元，最低估值4.25元，預估目標價為196.43元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9.49
|9.91
|10.98
|最低值
|4.25
|7.01
|7.77
|平均值
|6.43
|8.17
|8.86
|中位數
|5.85
|8.18
|8.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|100,387,270
|111,691,280
|119,583,920
|最低值
|83,091,050
|89,646,820
|95,950,910
|平均值
|88,536,360
|99,834,840
|106,503,550
|中位數
|86,746,830
|101,442,640
|107,461,410
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.3
|5.15
|5.53
|8.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。