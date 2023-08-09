U.S. Cellular可能出售 小摩喊加碼 消息宣布迄今已暴漲103%

美國行動通訊公司 (U.S. Cellular) (USM-US) 周二 (8 日) 股價飆漲近 23%，摩根大通分析師上調該公司與其母公司 Telephone & Data Systems (TDS-US) 的股票評級，激勵後者股價勁揚近 29%。

分析師 Philip Cusick 上調評級之前，U.S. Cellular 和 TDS 上周五宣布，其董事會正為 U.S. Cellular. 探索戰略替代方案。TDS 擁有 U.S. Cellular 約 82% 的股份。

該消息發布的同日，U.S. Cellular 公布第二季銷售額下降 6.8%，並下調全年服務營收預期。

自消息公開以來，U.S. Cellular 股價已飆升 103%。該股今年迄今已上漲 70%，而母公司 TDS 今年已上漲 45%。

Cusick 將這兩家股票評級均自「中立」上調至「加碼」，U.S. Cellular 目標價自 24 美元上調至 52 美元，TDS 目標價則自 14 美元上調至 38 美元。

Cusick 研究報告指出：「我們十多年來一直主張該公司規模太小，無法與 T / VZ / TMUS (指 AT&T、Verizon 和 T-Mobile) 競爭，現在透過此宣布與財測下修，Carlson 家族看來最終可能會同意。」Leroy Carlson 是 TDS 的執行長。

「雖然客戶流失情況良好，但要推動 U.S. Cellular 總體成長並留住客戶的成本是不經濟的，因此出售該公司似乎是正確的舉措。探索戰略替代方案可望釋放巨大價值。」

根據道瓊市場數據，U.S. Cellular 周二大漲 22.9%，收每股 38.42 美元，創 2021 年 7 月以來最高收盤價。TDS 同日飆漲 28.71%，收每股 16.99 美元，也創下 2022 年 11 月以來最高收盤價。