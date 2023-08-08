瓦城上半年獲利賺贏過去2年總和！EPS飆到8.91元

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (8) 日公布第二季財報，單季稅後純益 1.26 億元，優於去年同期的虧損，每股純益(EPS)4.07 元，累計上半年稅後純益 2.75 億元，已賺贏過去 2 年獲利總和，每股純益達 8.91 元。

瓦城表示，上半年營收年增 37.93% 衝上 28.43 億元、營業毛利 15.28 億元、營業利益 3.51 億元，均創同期歷史新高；淨利率 9.57%，也創 9 年來同期新高。

其中，而各節慶檔期及行銷活動助攻下，使瓦城第二季營收 13.83 億元，年增 61.66%，營業毛利 7.55 億元、營業利益 1.66 億元，創同期新高。

瓦城認為，除受惠於疫後餐飲市場回溫，要歸功於扎實的基本功，包括長久累積的顧客滿意度、品牌形象的深耕以及嚴謹的運營管控。

瓦城 7 月營收衝破 5 億元 寫單月第三高紀錄

而延續第二季優異表現，瓦城同步 7 月合併營收 5.41 億元，月增 18.91%，年增 25.56%，不僅創同期新高，也是單月第三高，主要是因瓦城近年更深化展店策略，針對單一商圈一舉進駐多個品牌，滿足不同客群消費需求，穩定推升成長動能。

瓦城正加緊展店步伐，預計第三季新增瓦城誠品新店店、時時香華泰名品城店、時時香誠品新店店、時時香台南南紡店，以及樂子台中三越店等 5 家新據點。

瓦城看好，商場暑期人潮正旺，緊接而來各百貨周年慶檔期，可望迎接另一波來客高峰。