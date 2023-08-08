茂順第二季營收及獲利雙創新高 上半年每股稅後賺5.91元

密封元件廠茂順 (9942-TW) 在兩岸產能順暢提升且訂單充足之下，第三季營運向上動能佳，同時，茂順在第二季的營收創新高挹注之下，加上匯兌有利的條件，第二季營收、毛利率及稅後純益同創新高，單季稅後純益 2.8 億元，每股純益 3.37 元，上半年稅後純益逾 4.92 億元，每股稅後純益 5.91 元。

茂順由於訂單穩定入袋，能見度也高，有利於 2023 年營收呈現逐季走高。

茂順 2023 年第二季營收 12.9 億元，爲單季新高，毛利率 40.64% 創新高，季增 0.94 個百分點，年增 7.84 個百分點，稅後純益以 2.8 億元改寫新高，季增 32.46%，年增 1.25 倍，每股純益 3.37 元。

茂順 2023 年上半年營收 24.19 億元，毛利率 40.2%，年增 7.29 個百分點，上半年稅後純益逾 4.92 億元，年增 86.62%，每股稅後賺回 5.91 元。

茂順密封元件應用廣泛，目前產值排名全球第五大，台灣第一大，並不受目前消費性電子去化庫存的不利影響，接單明朗；依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高。