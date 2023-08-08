國臺圖與天鈺聯手BALLBOSS 推出跨界圖像敘事展

國立臺灣圖書館、天鈺 (4961-TW) 環境永續基金會與跨界藝術家 Ballboss 合作，自本月 3 日至 9 月 3 日在國臺圖 1 樓臺灣藝文走廊展出「不只是繪本，也是：________BALLBOSS 跨界圖像敘事展」，歡迎讀者在看繪本的同時，也體驗難得一見、跨領域圖像故事的幕後工程，瞭解故事如何誕生及其意涵。

國臺圖館長曹翠英表示，「不只是繪本，也是無限想像的填充題：BALLBOSS 跨界圖像敘事展」，特別邀請兩度入選義大利波隆那插畫展、身兼繪本作家、劇場編導與跨領域創作者等多重身分的藝術家 Ballboss，以跳脫紙本書頁、大膽呈現各種故事想像的方式策展。

策展團隊對土地的熱愛在展覽中充分表現，古地圖風格繪本《出大甲城》代表在地的人事時地物，成為展覽中引人注目的一部分。Ballboss 開創、想像的火花在這裡迸發，更展現他在繪畫領域的卓越成就。此次與本館結合的創作，無疑將掀起新的創作風潮。繪本不再只是繪本，而是一個展現勇猛想像、編織美麗色彩的藝術媒介。

曹翠英認為，圖書館已不僅僅是冷冰冰的建築，而是一個充滿生命力的有機體，與社區共生共融，成為文化的中心，國臺圖親子中心每月更以不同主題，為親子帶來無盡的驚喜與啟發，透過繪本，不再只是讀者與文字的互動，更彰顯對這片土地的深厚熱愛，讓人之間的情感融為一體，成就意義非凡的展覽。

天鈺環境永續基金會葉嘉青顧問總監指出，此次特別邀請到跨領域，向全方位藝術發展的團隊來策展，實現讓民眾不用買門票，就能進入開放的公共圖書館空間，欣賞一流藝術展的願望，尤其展覽的藝術作品多元多樣，創作者善用深厚的文化底蘊和豐富的想像力，描繪出臺灣各地的風土人情和歷史文化，也探究出許多值得關注的社會議題。

此外，展覽也將全球最關心的聯合國永續發展目標 (SDGs) 巧妙的融入其中，包括題材倡議，設計材料的精簡等，這些都和天鈺基金會致力推動的宗旨一致。天鈺基金會衷心祈願，現在和未來都能繼續這麼有意義的合作，包括和創作者、出版社、推廣者等，一起善用永續的「繪本創生基地」，讓世界更美好。

策展人 Ballboss 則分享自身經驗，剛從戲劇人轉職成插畫家時，一直被前輩們說資訊太多了，其實只要簡單放在那邊就很好看。圖書館的讀者們在特殊的環境中會變得靜默，更專注地感受著展示的資訊。

Ballboss 提到，自己終於可以把各種小想法都放在裡面。這種深度的自由感，將自己的創意充分地灌注到作品之中，也明確地表達將劇場思考方式融入展覽的布展方式。

Ballboss 說，展覽中使用垂釣元素，引導觀眾更深入地理解展覽的主題與內容，這種有趣的設計引領著參觀者，在藝術中感受更多，球老板的話語充滿了熱情與謙卑，創作和展覽蘊含著他對藝術的真摯追求。這次的展覽不僅僅是畫面的呈現，更是一場與觀眾互動的資訊之旅，令人期待。

本次展覽蒐羅 Ballboss 眾多橫跨紙上繪本、舞臺演出到實驗策展計畫等作品的初始手稿、影像紀錄、插畫作品、立體道具與實體繪本等第一手資料。從描繪故鄉小城的古地圖風格繪本《出大甲城》、為眷村故事賦予奇想色彩的跨界創作《從烏鴉洞起飛》，到敲開一道道同溫層外陌生人大門的圖像敘事《開窗計畫》，與一座真實開在都市鬧區的城市藝術計畫「球老板不動產公司」，都一一呈現藝術家融合表演與視覺藝術特性的作品、創作背後的故事思維、經驗與設計手法。歡迎所有讀者一同走訪國臺圖，與 Ballboss 共同創作，為展覽主題中的空格填上更多意想不到的可能。