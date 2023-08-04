〈天鈺法說〉四色ESL驅動IC下半年成長加速 AMOLED新品明年量產

天鈺 (4961-TW) 今 (4) 日召開法說會，展望後市，公司表示，今年需求仍疲弱，但第一季可望是谷底，下半年營收預計將維持不衰退，看好四色電子標籤 (ESL) 驅動 IC 下半年成長加速，而 AMOLED 驅動新品將在明年上半年挹注營收。

天鈺表示，今年需求疲軟市況將持續低檔，公司稼動率仍較空，不如 2021 年水準，不過，庫存準備已經回到健康水位，為了因應客戶需求與任何變動，不會再壓低庫存。

展望後市，天鈺指出，顯示器驅動已經成功擴展新客戶，並通過認證，AMOLED 驅動 IC 也將在明年上半年啟動出貨，可望挹注營收，另外，電子標籤 (ESL) 業務持續增溫，下半年成長便開始加速。

天鈺表示， ESL 業務今年將會成長，成長幅度則看總體經濟變化，現階段下游客戶已經都沒有庫存，目前都還是小量出貨，中國業者相對量比較大，預計拉貨將會在明年啟動。

天鈺第二季營收 43.4 億元，季增 10.26%、年減 19.5%，毛利率 32.02%，季增 1.55 個百分點、年減 5.72 個百分點，營益率 14.35%，季增 1.88 個百分點、年減 7.05 個百分點，稅後純益 5.82 億元，季增 38.5%、年減 22.5%，每股純益 3.13 元。

天鈺上半年營收 82.77 億元，年減 27%，毛利率 31.29%，年減 10.36 個百分點，營益率 13.46%，年減 13.7 個百分點，稅後純益 10.02 億元，年減 55.6%，每股純益 5.39 元。