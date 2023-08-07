聯強Q2純益寫15季低點 EPS 1.02元 澳紐事業總座王其勳升執行長

聯強 (2347-TW) 受到升息增加利息支出與海外投資收益認列方式調整，第二季稅後純益降至 16.98 億元，寫 15 季來低點，季減 1.91%、年減 28.57%，每股純益 1.02 元；董事會今 (7) 日通過新人事案，澳紐事業總經理王其勳升任集團執行長、杜書伍專任集團總裁。

王其勳 2006 年升任聯強澳紐事業總經理，帶領團隊大力拓展產品線，由組件產品拓展到資訊終端、商用加值與雲端服務；同時積極深耕通路與建構新的業務模式，尤以建構與大型連鎖商 (NR) 的合作模式，大幅拓展聯強在澳紐的市場佔有率。

聯強澳紐事業 2011 年取得澳洲資通訊市場龍頭地位，2013 年營收達 460 億元，較 2005 年成長 3 倍。2022 年聯強澳紐事業年營收超過 650 億元，更列入全澳洲前 120 大企業。

王其勳除具備資訊工程專業、產品研發經歷及扎實的產品與業務拓展經驗外，其多元的文化背景及豐富的跨國管理經歷，令其在跨文化的營運管理上，更具包容性與平衡感，並獲致卓越的經營績效。

聯強第二季營收 949 億元，季增 7%、年減 8%；毛利率 4.4%，季減 0.42 個百分點、年增 0.41 個百分點；營益率 2.14%，季減 0.2 個百分點、年增 0.21 個百分點。

上半年營收 1835.5 億元，年減 10.12%；毛利率 4.61%，年增 0.49 個百分點；營益率 2.23%，年增 0.13 個百分點；稅後純益 34.3 億元，年減 30.33%，每股純益 2.06 元。