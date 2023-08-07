業外挹注豐 可成Q2純益季增4倍 EPS 6.59元

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (7) 日公佈第二季財報，受惠本業持穩，加上新台幣兌美元貶值，產生業外匯兌收益 25.82 億元，挹注單季稅後純益達 44.83 億元，季增 407.3%，年增 27.6%，每股稅後純益 6.59 元，累計上半年達 7.75 元。

可成第二季營收 68.92 億元，季增 94.6%，年增 30.6%，毛利率 32.9%，季增 10 個百分點，年增 4.5 個百分點，營益率 19.8%，季增 20.2 個百分點，年增 8.3 個百分點，稅後純益 44.83 億元，季增 407.3%，年增 27.6%，每股稅後純益 6.59 元。

可成上半年營收 104.34 億元，年減 16.5%，毛利率為 29.5%，年增 0.4 個百分點，營益率 13%，年減 0.6 個百分點，稅後純益 53.67 億元，年減 3.6%，每股稅後純益 7.75 元。

展望後市，可成坦言，全球景氣尚未全面復甦，終端需求及訂單能見度不佳，公司也面臨品牌客戶為減輕成本壓力，簡化整合產品線並延長產品週期，因此公司除積極爭取客戶拉料，保持研發設計主導地位，提升中高階產品佔比之外，將持續提升生產節奏、優化成本，以降低呆料風險，穩定獲利。