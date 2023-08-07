印度鼓勵在地製造 童子賢：客戶有需求會跟進

印度政府為鼓勵在地製造，限制進口筆記型電腦、平板電腦與個人電腦 (PC) 等產品，對此，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (7) 日表示，用限制進口來加速本地製造，和碩的客戶如果有在地需求，和碩會跟進並持續投資。

童子賢指出，印度限制 PC 進口政策明顯跟以前台灣限制汽車進口政策一樣，來加速本地製造，如果客戶有有在地需求，和碩廠也有能力，「Why not？」

和碩目前印度廠主要生產蘋果 iPhone，童子賢說，和碩印度廠不限於單一產品，就像和碩中國廠遍布上海、昆山、蘇州、重慶等，分別負責手機、筆電、網通、物聯網、雲端等不同產品，如果印度政策是鼓勵在地製造，和碩會跟進。

童子賢補充，和碩印度廠持續擴廠，現在良率不可同日而語，在中國需要 3 年克服的生產難關，雖然印度可能需要 5 年，但目前和碩印度廠已經運作 3 年，越來越接近生產「轉折點」。

童子賢分析，如果從中國外移 3 成產能到越南或印度，設備維修和保養、工程資源等基礎設施和整個生態系統，是設廠初期最困難的事情，如果成功帶動生態系統並跨越生產難關，後面生產成本會越來越低。

另外，東南亞很難複製中國生產模式，因為沒有其他地方擁有 14 億人口和成熟供應鏈，此外，印度缺乏完全成熟的供應鏈，在越南、泰國和印尼的外商投資相對較早、供應鏈較多，但是單一工廠要超過 5 萬人仍很少見，未來需要習慣在東南亞多個國家共同支援生產單一產品的生態。