和碩獲DEKRA安全流程認證 強攻智慧車用商機

和碩 (4938-TW) 今 (4) 日宣布，獲德國認證機構 DEKRA 德凱功能安全流程認證，建立符合車用供應鏈要求的開發流程和管理體系，全力強攻智慧車用供應鏈，掌握車聯網、汽車智慧化商機。

和碩表示，車輛搭載著數百、數千種元件，已使汽車功能安全需求以及提供證據滿足功能安全目標的要求越來越高。DEKRA ISO 26262 為國際公認汽車功能安全標準，是供應商進入汽車供應鏈的基本門檻之一，涵蓋汽車產業中電子元件、設備的產品完整生命週期。

和碩車用事業處總經理賴哲彥表示，電動車、智慧車蓬勃發展創造出車廠與資通訊產業合作新趨勢，車電產業更是台灣科技大廠近年來積極發展的領域，和碩持續擴大車用布局。

賴哲彥指出，此次著重在車聯網、智慧座艙，到車身控制器的功能安全流程體系建立，取得 ISO 26262 功能安全最高等級 ASIL-D 認證證書，代表和碩符合國際車廠的開發流程和管理體系，全力強攻智慧車用供應鏈，後續將與 DEKRA 團隊緊密合作，提升產品的可靠性和安全性。

DEKRA 德凱台灣董事總經理李俊儀表示，隨著人工智慧、物聯網及 5G 應用快速發展，台灣產業具備良好基礎切入車用供應鏈，越來越多廠商導入國際標準以符合車廠的開發需求，ISO 26262 認證確保公司在開發過程中皆能符合汽車產品功能安全所需要的完整性等級，降低失效風險並節省開發的時間、資源與成本。