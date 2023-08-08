操盤手看台股：AI反攻二步走，一族群先創高！

週一的台股在 AI 回神下，指數開高走高，指數終場上漲 152 點，以 16996 點作收，K 線收紅 K。由期貨來觀察大盤，台指期上週五止穩後，週一多方緩步向上，初步穩住行情。短線上、上週台股的週 K 線出現日落訊號，本週隨即出現多方抵抗，日 K 線出現日級別的日出訊號，顯見多方對於 7 月的月 K 線低點 16593 點有一定的防守力道。短期等待財報、展望、營收公布，籌碼進一步消化後，再行挑戰 17500 點以上。

上週提到這次 AI 三雄，技嘉從 140 元漲至 382.5 元，廣達從 100 元漲至 271 元，緯創從 50 元漲至 161 元，如果以回檔 1/2 幅度來計算，技嘉約略在 262 元，廣達約略在 186 元，緯創約略在 106 元。若以近日低點來看，技嘉最低來到 288 元後就反彈，廣達最低來到 206 元後就反彈，緯創最低來到 110 元後就反彈，並且週一全數攻上漲停，等於本波回檔不到 1/2 就展開上攻，以強度來看屬於相對強勢。同時伺服器供應鏈中，上週五買盤點火的散熱奇鋐、建準、雙鴻，機殼營邦，PCB 健鼎等，週一也續攻，並且伺服器供應鏈的川湖、勤誠、神達、昇貿等也轉強，顯示股價守住上升趨勢線或整理平台後，買盤願意進場，推升股價的多頭格局持續。至於 AI 晶片先進封裝產能吃緊，相關設備的辛耘、萬潤等，還有相關晶片封測的華泰、京元電、股價也止穩彈升，顯見對於泛 AI 生態鏈，只有股價問題，而沒有前景問題。

價格是需要時間來適應的，過去習慣台積電 80~100 元附近的人，面對台積電 300 元以上的價位，花了一段時間才適應，而習慣台積電 300 元附近的人，面對台積電 500 元以上的價位，也是花了一段時間來適應。當前由於 AI 股普遍上漲不到半年，市場需要時間來適應新的價格帶，同時也需要更多的實質利多來支持當前價格，從近日公布的 Q2 財報、Q3 展望、7 月營收等皆是如此。關鍵不在於數字本身，而在於價格對於數字的反應。當數字表現平平，但是股價不跌反漲時，就是市場進一步適應新價格帶的開始。

近日提及 AI 拉回後，股價逐步築底，接著進行反彈。只是若要重拾人氣，要有次產業領先過高才行。以週一來看，PCB 上游銅箔基板的台光電，受惠於 AI 伺服器採用高階銅箔基板，價格為一般伺服器的 5~10 倍，營運看俏， 股價領先創下天價，也帶動了同族群的台燿、聯茂等走強，當然銅箔基板上游原料玻纖布的建榮、台玻等，由於高階玻纖布需求隨之看旺，股價也加溫，準備挑戰前波高點，後續要留意。至於週一資金也進駐光通訊、IP 矽智財、機器人等泛 AI 生態鏈，如波若威、光聖、華星光、智原、M31、廣明等股價都止穩轉強，後續觀察續航力道，若要再攻，週 K 線要能拉出週級別日出訊號，市場認同度才會提升，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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