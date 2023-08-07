日系汽車品牌再遭「滑鐵盧」 日產7月中國銷量驟降40% 再降價是唯一出路？

日系汽車品牌在經歷上半年集體「遇冷」後，下半年開局階段並未出現反彈，而是再度遭遇銷量「滑鐵盧」，且日產 7 月銷量的降幅最大。

據《財聯社》報導，日產上周五（4 日）公布 7 月中國區業績，銷量為 59,507 輛，較去年同期銳減 40.61%。其中，東風日產（包括日產、啟辰、英菲尼迪品牌）銷量為 56,495 輛，下滑 34.67%。

今年 1～7 月，日產汽車中國區含乘用車和輕型商用車兩大事業在內，銷量為 418,016 輛，大幅下降 35.31%。

日產中國管理委員會主席山崎莊平直言，日產在中國市場導入更多電驅化車型，合適價格也非常重要。「面對中國市場商業環境的變化，我們需要保證業務的可持續發展，同時在適當的時機，加快導入更加適合市場需求的、更合適價格的產品。」山崎莊平說。

本田 7 月的成績單也不太好看。在華終端銷量為 89,691 輛，年降 32.84%；1～7 月累計銷量為 619,382 輛，下滑 23.80%。

在日系品牌中，豐田一直扮演著領頭羊的角色。廣汽豐田 7 月銷量為 71,343 輛，較一年前下滑 15.07%。

目前廣汽本田、東風本田、一汽豐田暫未公布 7 月銷量。

這並非日系品牌今年首次集體失速。今年 6 月，日產在中國市場的銷量年降 28.0%，本田降 19.84%，廣汽豐田與一汽豐田的降幅則分別為 4.7%、23.5%。

時序進入下半年以來，降價依舊是中國車市的關鍵詞，日系品牌也不例外。

一汽豐田在周日推出「818 摯愛購車節」活動，消費者購買 RAV4 榮放、卡羅拉銳放等車款，最高可享人民幣 3,000 元汽車消費券，指定期間購買 bZ3，可享 1,500 元電卡。

東風本田也在 8 月 1 日推出「20 周年寵粉購車節」活動，消費者購買 CR-V 汽油版、HR-V、XR-V 等車型，最高可享 8,000 元置換禮。

「首先要考慮競爭因素，即便虧損該降價也得降價。但從長期來看，技術的領先才能帶來產品性能的提升，這是最關鍵的。」在談及合資品牌時，國家信息中心副主任徐長明表示。