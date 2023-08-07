黑海緊張局勢升溫 烏克蘭襲擊俄羅斯船艦 小麥期貨升逾3%

在烏克蘭使用海上無人機摧毀一艘俄羅斯油輪和一艘海軍艦艇、威脅俄羅斯商品通過黑海的主要出口路線後，大宗商品出口面臨更大風險，小麥價格上漲。

俄羅斯是全球最大的小麥出口國，主要經由水路運輸大部分穀物，目前正處於第二次豐收時期，這使得現在是將農作物推向市場，並確保足夠的供應，以限制全球糧食成本的關鍵時刻。

除此之外，俄羅斯還有 15% 至 20% 的石油，是經過黑海運輸。

經紀商 IKON Commodities 執行長 Ole Houe 表示，黑海的風險與日俱增，對俄羅斯出口的任何威脅，都比對烏克蘭出口走廊的威脅更為嚴重。

芝加哥小麥期貨周一 (7 日) 一度上漲 3.4% 至每蒲式耳 6.545 美元，之後漲勢略減，至每蒲式耳 6.4725 美元。

此前，俄羅斯於 7 月 17 日退出了聯合國斡旋的糧食協議，並對烏克蘭港口發動了導彈襲擊。烏克蘭的農作物出口因此嚴重減少，而俄羅斯的農作物出口未受太大影響。

華盛頓智庫卡內基國際和平研究院的俄羅斯歐亞中心主管 Alexander Gabuev 表示，烏方正試圖瞄準俄羅斯的關鍵基礎設施，包括黑海海上航線，這些航線對俄羅斯的出口至關重要。

由於主要出口國的豐收前景和全球庫存仍存在大量緩衝，今年小麥期貨仍下跌近 20%。