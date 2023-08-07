〈台股盤後〉AI族群反攻領漲 大漲152點收16996點 逼近萬七

AI 族群無畏上周空軍襲擊，今 (7) 日再度見到多頭簇擁，多檔指標股包括廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW) 漲停，激勵台股加權指數反彈，終場收在 16996 點，上漲 152.32 點，漲幅 0.9%，不過萬七大關得而復失，成交值縮至 3220.95 億元，電子成交比重 75%。

法人認為，季線仍上揚，對指數有拉引效果，並有助增添多頭力量，不過，仍須留意上檔套牢賣壓重重，目前籌碼面凌亂，不排除整理期會拉長。

從各族群來看，AI 士氣大振，英業達 (2356-TW)、廣達、技嘉(2376-TW)、緯創、鼎天、廣明均亮燈漲停，神達(3706-TW)、緯穎(6669-TW) 和川湖漲逾 7%，並帶動設計 IP 股的表現，世芯 – KY(3661-TW) 漲停，智原 (3035-TW) 逼近漲停，M31 (6643-TW)也大漲超過 7%。

散熱相關個股同步走強，雙鴻 (3324-TW) 和建準 (2421-TW) 漲停，協禧 (3071-TW) 漲逾半根停板，業強 (6124-TW)、力致(3483-TW) 和元山 (6275-TW) 均有 4% 以上漲幅。

機殼相關業者中，偉訓 (3032-TW)、勤誠(8210-TW) 漲 7% 之上，營邦 (3693-TW)、富驊(5465-TW) 均漲超過半根停板。

電腦板卡族群表現不俗，受技嘉漲停帶動，華擎 (3515-TW)、承啟(2425-TW) 均漲 3% 之上，微星 (2377-TW) 漲 2%。

光纖族群再次表態，波若威 (3163-TW)、光聖(6442-TW) 漲停，華星光 (4979-TW) 一度漲停，上詮 (3363-TW) 漲半根停板之上。

由於電子股再度吸引資金駐足，非電指標轉弱，生技股中，睿生光電、晶碩跌 4% 上下。

造紙股中，華紙 (1905-TW) 跌 8%，永豐餘 (1907-TW) 跌 4%，正隆 (1904-TW) 也跌逾 2%。

而航運相關族群中，亞航 (2630-TW) 跌停，長榮航 (2618-TW) 跌近 4%，華航 (2610-TW)、萬海(2615-TW)、長榮(2603-TW)、長榮航太(2645-TW)、四維航(5608-TW) 等跌 2% 上下。

從個股來看，吉茂 (1587-TW)、良得電(2462-TW)、群電(6412-TW)、富旺(6219-TW) 漲 8% 之上，材料 – KY(4763-TW)、昇貿 (3305-TW)、京元電子(2449-TW)、建碁(3046-TW) 和訊芯 – KY(6451-TW) 漲超過 7%，表現相對強勢。