〈能源盤後〉沙國再延長減產至9月底 原油價格反彈收高

原油期貨價格周四 (3 日) 反彈收高，係因沙烏地阿拉伯宣布將減產行動再延長一個月至 9 月。

油價收復了前一交易日的失地。前一日走跌係因美國信用評級下調削弱整體市場情緒，抵消美國原油庫存下降程度創紀錄所帶來的正面力量。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.05 美元或 2.6%，收每桶 81.55 美元。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.94 美元或 2.3%，報每桶 85.14 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.765 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 3.075 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.6%，收每百萬 Btu 2.565 美元。

市場驅動力

沙烏地阿拉伯國家通訊社報導，沙國政府的 100 萬桶 / 日自願減產計畫自 7 月實施，原定執行至 8 月底，現將延長至 9 月底，且該減產計畫「可以延長或延長並加深」。

在該報導發布後，俄羅斯副總理 Alexander Novak 表示，俄羅斯 9 月原油每日出口量將減少 30 萬桶。但此前俄羅斯曾承諾自 3 月起至年底每日減產 50 萬桶。

儘管上周美國原油庫存創紀錄地減少 1700 萬桶，Brent 和 WTI 周三原油價格仍跌逾 2%，均創下 6 月 27 日以來最大單日跌幅。

分析師將周三市場情緒疲軟歸咎於經濟前景疲軟，引發拋售。此前惠譽周二晚間下調美國債信評等，以及美元反彈。再往前推，原油價格因全球供應收緊、需求前景上升等跡象而上漲至 3 個月高點。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，惠譽降評的時機不好，因為交易員拋開公務正在度假中，市場清淡，很容易受到這類消息就做出下意識反應。

石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 周五會議預計不會對 OPEC + 的產量政策做出任何改變的建議。

天然氣價格上漲，此前美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (7/28 止) 美國天然氣庫存增加 140 億立方英呎 (Bcf)。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國天然氣庫存增加 18 Bcf。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 指出，該庫存數據較該周 5 年均值低 23 Bcf，因此相對於 5 年平均水準的庫存剩餘自 13.8% 下降至 12%。