〈熱門股〉00900單次殖利率飆到4.4% 單周成交增幅居高息ETF之冠

季配息的富邦特選高股息 30 ETF(00900-TW) 本次單次現金殖利率高達 4.42%(以評價日收盤價計算)，年化配息率衝到逾 17%，獨佔高股息類 ETF 鰲頭，因此交投火熱，本周成交量增幅居高股息 ETF 之冠。

00900 年度第三次除息再次造成市場關注，每單位分配金額 0.6 元，換算單次現金殖利率高達 4.42%(以評價日收盤價計算)，主要正值配息旺季，其成分股中有殖利率逾 40% 的長榮 (2603-TW) 加持，因此，今年第 3 季公告配息才得以開出 0.6 元。

富邦特選高股息 30 經理人黃煜翔表示，自 8/1 富邦投信宣布此次配息金額以來，次級市場成交量暴增，顯見市場投資人對於息收需求居高不下。

00900 周五收在 13.3 元，力守季線之上，表現相對抗跌，不過值得留意的是，外資對 00900 已經連 2 賣、累計出脫 3.08 萬張。

黃煜翔表示，打造現金流創造被動收入已成為投資人必修課題，特別是在台灣加權指數突破萬七後，行情波動劇烈的當下，更需要高息 ETF，如果投資人想參與此次富邦特選高股息 30 ETF(00900-TW) 的除息，只要在最後買進日 8/15 之前買進成為股東，就能參與本次的除息行情。