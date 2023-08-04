高通聯手恩智浦等晶片設計公司開發新晶片架構 力抗ARM

高通公司 (Qualcomm Inc.)(QCOM-US) 和恩智浦半導體公司 (NXP Semiconductors NV)(NXPI-US) 等多家晶片設計公司合組一家新公司，以加快 RISC-V 的開發；這項技術意在與 Arm 的技術競爭。

Nordic Semiconductor ASA、德國 Robert Bosch GmbH 和 Infineon Technologies AG 周五 (4 日) 聯合發表聲明表示，這些半導體公司將共同投資成立一家新公司，以推廣用於晶片設計的開源 RISC-V 架構。

全球晶片製造商一直擔憂對過度依賴軟銀集團公司的 Arm 技術，該技術在智慧手機中無處不在，並迅速擴展到大型設備、數據中心和汽車用途。為高通等晶片構建模組提供藍圖的 Arm 尋求最快下月以 600 億美元估值 IPO。

Nordic Semiconductor 技術長尼爾森 (Svein-Egil Nielsen) 在聲明中表示：「與志同道合的公司進行開放合作，不斷強化創新的 RISC-V 微處理器 IP，並確保技術的強大和可靠供應，是理想的答案。」

一開始將瞄準汽車應用，這家尚未命名的企業將在德國成立，德國是福斯汽車和其他汽車業巨頭的所在地。隨著時間過去，新公司將把業務範圍擴大到行動和物聯網晶片。

RISC-V 是一種晶片開源標準，支持者希望該標準能夠在半導體設計階段的部分時間取代專有 IP，理論上使該技術更便宜、更容易獲得。該標準仍相對較新，但正在取得進展。晶片製造商正在尋找 Arm 的替代品，Arm 為大多數公司提供晶片設計架構。

去年晶片新創公司 SiFive Inc. 收到 1.75 億美元，高通是出資公司之一。該公司正在設計 RISC-V 架構晶片，專注於利用該標準創造更複雜的設計，可能對 Arm 構成更大的威脅。