領股利後出脫 央行：7月外資匯出逾2200億元

中央銀行今 (4) 日公布我國 7 月底外匯存底金額為 5664.93 億美元，較上月底增加 16.59 億美元，連續 9 個月創新高，不過，央行也提到，7 月外資本金淨匯出 47 億美元，加計盈餘匯出後，匯出約 70 億美元 (約新台幣 2218 億元)，影響新台幣 7 月貶值 1.04%，惟匯市供需並未失序。

央行外匯局長蔡烱民表示，外資 7 月匯出約 70 億美元左右，而外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 5915 億美元，較上月小減 9 億美元，約當外匯存底 104%，較上月減少 1 個百分點。

據央行統計，各主要幣別中，7 月英鎊升值 1.85%，歐元升值 1.29%，瑞郎升值 3.11%，星元升值 1.79%，人民幣升值 1.55%、澳幣升值 0.72%；美元指數則貶值 1.03%。

而新台幣 7 月貶值 1.04%，與多個主要貨幣走勢不同，蔡烱民解釋，主要因外資賣超台股，加上 7 月領到股利匯出，實際上供需仍大致平衡，並未明顯失序，因此，央行未有大幅度的調節。

另一方面，央行統計 7 月外匯存底，金額為 5664.93 億美元，較上月底增加 16.59 億美元，為連續 10 個月上升，此反映外匯存底投資運用收益和主要貨幣對美元匯率變動。