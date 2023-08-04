〈新唐法說〉MCU下半年估持平 季營收重返百億元還需時間

MCU 大廠新唐 (4919-TW) 今 (4) 日召開法說會，展望後市，董事長蘇源茂表示，隨著終端庫存持續修正，下半年應該不會有更壞的情況，不過，單季營收重回百億元仍需要努力，至於 MCU 需求則預計與上半年持平。

蘇源茂指出，由於景氣沒有明顯回溫，短期季營收水準要回到前兩年單季有百億元還需要努力，毛利率方面，下半年儘管有 MCU 價格競爭、日本物價電力上漲與匯兌成本壓力，但晶圓廠價格調整效益也會逐步顯現，會努力維持在 40% 以上。

針對 AI 伺服器領域，總經理楊欣龍說，客戶都已開始發展 AI 伺服器，現階段主板仍僅採用 1 顆 BMC，但隨著 AI 加速卡導入後，要採用 BMC 或 MCU 等其他控制器，都持續與客戶討論，新唐都有相應解決方案可提供。

楊欣龍也坦言，第三季 BMC 需求與上季差異不大，第二季後客戶並未再下修訂單，預期全年 BMC 業績維持年減展望，新品營收則會自明年上半年開始貢獻，並逐步攀升。

MCU 方面，楊欣龍補充，第二季需求有略微回升，但還是沒有明顯改善，客戶對於第三季甚至第四季都相對保守與謹慎，且客戶庫存水位下降後，也不願輕易拉高，會持續觀察中國推出的刺激經濟方案。

針對車用市場，蘇源茂看好，BMIC 將持續成長，且因為過去以日本客戶為主，今年開始也推廣至中國，尤其中國是全球最大的電動車市場，新唐也不會缺席，預期明年中國區占 BMIC 比重會逐步上升，並在 2025 年上升至三分之一。