〈新唐股東會〉董座：不直接參與MCU價格競爭 積極進行區域多元化

MCU 大廠新唐 (4919-TW) 今 (26) 日召開股東會，針對中國 MCU 市場價格競爭激烈，董事長蘇源茂表示，新唐著重在高技術層面、供應能力、服務與品質的產品，不直接參與價格競爭，但會持續優化成本，同時也積極進行區域多元化，進一步強化成長動能。

展望後市，總經理楊欣龍指出，第二季急單需求延續，5、6 月營運可望逐步攀升，下半年也將優於上半年，會持續觀察成長幅度，目前庫存也已在第一季達高峰，相信不久庫存水位就會恢復正常水準。

對於價格，楊欣龍補充，中國價格內捲化為持續進行式，新唐會避免在低階市場競爭，目前已看到當地有些公司在清理完庫存後，回頭調升價格，坦言未來若相關市場價格趨於穩定，客戶仍有機會採用公司產品。

新唐近年除積極推動應用多元化，也進行區域多元化，另外，蘇源茂指出，新唐過去在中國耕耘相當成功，併購松下後也深耕日本，並在韓國、歐洲、美洲與東南亞開發當地產品，預期隨著電子產業從中國轉移至東南亞，將是新唐著墨重點區域。

另外，隨著 AI 議題發酵，蘇源茂說，新唐較著重在 AI 邊緣運算 (Edge AI)，專注工業應用，透過在機器上搭載具 AI 邊緣運算功能的 MCU，檢測機器雜音與震動，提前偵測機器故障時程。

新唐也跟日本三菱商事合作偵測電池變化，預期相關應用都會在未來導入某種程度的 AI。