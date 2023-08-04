鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至14.82元，預估目標價為352元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.82元上修至14.82元，其中最高估值15.7元，最低估值12.6元，預估目標價為352元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.7
|18.5
|20.44
|最低值
|12.6
|13.6
|17.03
|平均值
|14.52
|16.51
|18.55
|中位數
|14.82
|16.5
|18.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|33,850,000
|38,743,000
|43,394,000
|最低值
|31,144,000
|33,713,000
|37,700,000
|平均值
|32,552,200
|36,165,930
|39,867,600
|中位數
|32,600,900
|36,049,000
|39,557,370
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.53
|11.2
|9.35
|8.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
|27,047,502
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。