鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至14.36元，預估目標價為351元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.36元上修至14.36元，其中最高估值15.7元，最低估值12.6元，預估目標價為351元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.7
|18.5
|20.44
|最低值
|12.6
|13.6
|15.45
|平均值
|14.26
|16.34
|18.11
|中位數
|14.36
|16.28
|17.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|33,850,000
|38,743,000
|43,394,000
|最低值
|31,144,000
|33,713,000
|36,706,000
|平均值
|32,678,930
|36,225,470
|39,522,120
|中位數
|32,684,000
|36,342,000
|39,557,370
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.53
|11.2
|9.35
|8.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
|27,047,502
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。