和運租車取得60億元永續連結聯貸 銀行團超額認購168%

和泰車 (2207-TW) 旗下和運租車今 (4) 日與銀行團共 11 家銀行完成三年期 60 億元永續連結聯貸案簽署，在金融機構踴躍支持下，超額認購達 168%，和運表示，本次聯貸案資金用以支應業務拓展、充實中期營運週轉金，並以永續發展觀點置入 ESG 永續連結授信條件，包握電動汽車和油電複合動力車 (HEV) 成長實績。

和運說明，此案原預計籌募 50 億元，委由中國信託商業銀行、臺灣銀行和永豐商業銀行統籌主辦，並邀集華南商業銀行、遠東商業銀行、第一商業銀行、全國農業金庫、臺灣新光商業銀行、合作金庫商業銀行、臺灣中小企業銀行和凱基商業銀行等 11 家金融機構共同參與。

在金融機構課躍支持下，超額認購達 168%，最終以 60 億元結案。

和運租車在新車租賃市場已連續 21 年市占第一，穩居汽車租賃龍頭地位，服務領域涵蓋企業長期租車、HAA 勁拍、HOT 保修和車商加盟、abc 好車網等中古車價值服務，致力於建構完整的租賃服務體系。

截至第二季，和運租車累計新承做租金總額達 100 億元，累計營收 110.3 億元，年增 15%，並創歷年新高。

和運看好，藉由本次聯貸案的簽署將為營運發展挹注穩定資金，強化財務體質和業務能量。