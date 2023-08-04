【量大強漲股整理】 AI股修正回檔後，網通股有機會接棒演出?

美國 10 年期公債殖利率升破 4%，創去年 11 月以來新高，美股指數週四收低，受美股影響，台股開低百點，隨後 AI 股伺服器族群率先止跌，終場下跌 35.23 點，收在 16843.68 點，季線失而復得，成交量縮至 3672 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 103.44 億元；投信買超 9.82 億元；自營商賣超 60.43 億元，三大法人合計賣超 154.05 億元

台股昨日因颱風卡努來襲休市後，今日恢復開市；本周遭到亂流，見到波段高點 17463 點後遭逢 AI 股族群漲多拉回，以及美債信降評等利空，跌破五、十、月線，

雖然金台股再度回檔，但回測月線有守，加上季線目前上揚，有一定的支撐力道存在，短線上要在大跌機會不高，就是區間震盪看待，目前選股重於選市；未來要持續關注七月份營收以及 Q2 季報發布，今晚美國將公布非農就業數據，下週關注美國公布 7 月消費者物價指數（CPI），以及 11 日 MSCI（明晟）公布最新季度調整結果。

個股方面，AI 正規軍不再像前幾天殺聲隆隆，伺服器族群更是展現跌深反彈，(2382-TW)廣達一舉翻紅，(2376-TW)技嘉，最高價逼近漲停，終場收漲逾 5%，(2421-TW)建準公告 Q2 獲利創新高，帶動散熱族群 (3017-TW) 奇鋐、(3324-TW)

雙鴻，成為撐盤要角；權值股 (2317-TW) 鴻海站穩盤上，網通族群 (6285-TW) 啟碁、(3558-TW)神準強勢撐盤，這些指標股的強勢大漲，也預告了 AI 股有慢慢止穩，網通有機會接棒演出的序幕。

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AI 股回檔修正後，網通股有機會接棒嗎?

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美國企公布財報喜憂不一，周二美股四大指數漲跌分歧，大盤下跌 300 點，最低來到 16907.45 點，盤面上資金換手，卡位室溫超導體概念股， (2009-TW)第一銅、(8390-TW)金益鼎、(9927-TW)泰銘亮燈漲停；AI 概念股，因創意再度回檔，連帶緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、光寶科(2301-TW) 更是拉回震盪，不過值得關注的是，創意 (3443-TW-TW) 最低殺到 1375 元，盤中低接買盤介入，力拱創意向平盤收斂跌勢；創意只要三天內能止穩，有機會醞釀反彈，碳權交易所將於下周一 (8/7) 開幕，碳權概念股也逆勢成為多方避風港，近期台股賣壓較為沉重，短期台股波動擴大，選股將回歸基本面上，法人籌碼動向及關注財報績優股將相對抗跌。

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