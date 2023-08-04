〈美股早盤〉非農就業新增人數低於預期 美股主要指數走高

美國最新公布非農新增就業人數低於預期，強化了 9 月可能跳過升息的猜想。美股周五 (4 日) 早盤走強，道瓊指數上漲 0.36%，標普 500 指數上漲 0.44%，那斯達克指數上漲 0.70%，費半上漲 0.12%。

周四盤後發布的財報，多家企業表現優於預期，激勵股價上漲。FactSet 數據顯示，本季迄今為止，約有 79% 的標普 500 指數公司已經發布財報，其中約 80% 的公司超出了華爾街的預期。

受到惠譽調降美國評級的影響，加上有消息稱，美國政府把季度發債額提高至 1030 億美元，超出預期，這進一步加劇了債市的動盪，公債殖利率升至 11 月以來最高，抹去了今年以來公債的漲幅。

美國勞工部周五報告顯示，美國 7 月非農就業人數增加 18.7 萬人，預期為增加 20 萬人。6 月份新增 20.9 萬人，今年迄今總數約為 170 萬人。這是 2020 年 12 月以來的最小增幅，而失業率為 3.5%，也低於預期及前值的 3.6%。

當月平均每小時薪資年增 4.4%，略高於預期，預期小時薪資增長 4.2%。月增幅度為 0.4%，高於預期的 0.3%，前值為 0.4%。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 128.52 點或 0.36%，暫報 35344.41 點

那斯達克上漲 97.93 點或 0.70%，暫報 14057.64 點

標普 500 上漲 19.74 點或 0.44%，暫報 4521.63 點

費半上漲 4.38 點或 0.12%，暫報 3712.46 點

台積電 ADR 上漲 0.73% 至每股 95.66 美元

十年期美債殖利率升 2 個基點，至 4.211%

紐約輕原油上漲 0.49%，至每桶 81.95 美元

布蘭特原油上漲 0.51%，至每桶 85.57 美元

黃金上漲 0.4%，至每盎司 1976.9 美元

美元指數下跌 0.25%，至 102.28

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.67%，至 186.07 美元

蘋果周四盤後公布 2023 會計年度第 3 季財報，在服務業務增長下，營收、獲利雙雙優於市場預期，但 iPhone、Mac 和 iPad 產品線的銷售都下滑，盤後股價約下跌 2%。

蘋果執行長庫克受訪時透露，全年度研發支出迄今達到 226.1 億美元，約比去年同期高出 31.2 億美元，部分源自生成式人工智慧 (generative AI)，也就是微軟、Alphabet(GOOGL-US) 等科技大廠積極投資的領域。

庫克說：「多年來，我們持續對廣泛的 AI 技術進行研究，包括生成式 AI。我們將持續投資和創新，並負責任的推進擁有這類技術的產品，進而讓人們的生活更加豐富。很明顯的，我們大手筆投資，因此也反映在研發支出上。」

微軟 (MSFT-US) 上漲 2.47%，至 334.73 美元

最新披露的資料顯示，微軟副董事長兼總裁 Brad Smith 在本周拋售了價值近 1700 萬美元的微軟股票。

根據周三向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的最新文件顯示，Smith 周二拋售了 50,000 股微軟股票， 以每股 336.35 美元至 338.04 美元的價格出售，套現 1,690 萬美元。

微軟股價在今年前 7 個月飆升超過 40%，但 8 月迄今則回跌約 2.76%。

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 9.60%，至 141.29 美元

亞馬遜周四公布第二季獲利、營收均優於分析師預期，並發布財測顯示營收成長加速。

亞馬遜營收介於 1380 億美元至 1430 億美元，亦即成長率 9% 至 13%，優於分析師預測的 1382.5 億美元。

這是亞馬遜自 2020 年第四季以來獲利最高的季度表現，這表明執行長賈西 (Andy Jassy) 持續削減成本的努力開始展現成果。亞馬遜先前啟動其史上最大規模的裁員計畫，自去年以來裁員 2.7 萬人，此外也凍結企業招聘、削減各部門開支。截至第二季末，亞馬遜全球員工人數年減 4% 至 146 萬人。

每日關鍵經濟數據：

美國 7 月非農新增就業人數 18.7(萬)，預估 20，前值 20.9

美國 7 月失業率 3.5 (%)，預估 3.6，前值 3.6

美國 7 月平均每小時工資年率 4.4 (%)，預估 4.2，前值 4.4

美國 7 月平均每小時工資月率 0.4 (%)，預估 0.3，前值 0.4

美國 7 月平均每周工時 34.3 (小時)，預估 34.4，前值 34.4

美國 7 月勞動參與率 62.6 (%)，前值 62.6

華爾街分析：

最近市場的動盪讓投資者變得謹慎起來。 美國銀行策略師 Michael Hartnett 表示，由於經濟收縮的風險仍然很高，美國銀行的客戶正在撤離股票。 他在一份報告中寫道：「私人客戶正在轉向『避險』模式。」他補充說，由於債券殖利率上升和金融狀況收緊，下半年硬著陸仍然是一個風險。

富國銀行 (Wells Fargos) 表示，由錯失良機 (FOMO) 的恐懼推動的美股漲勢，可能不會持續太久，因為市場正面臨通膨反彈的風險。

富國銀行高級全球市場策略師 Scott Wren 在一份報告中表示，現在不是追逐推動本輪美股反彈的科技股的時候。出於多種原因，該行維持謹慎態度，並認為近期股市難以大幅走高。