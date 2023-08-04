國產碳礦化混凝土獲國家級認證 優化石灰石粉配比提升碳競爭力

國產 (2504-TW) 近年積極佈局碳競爭力與創新研發，與國內外策略合作的「碳礦化混凝土」，日前也取得台灣營建研究院 CETES（中華民國營建科技審查制度）新材料新工法的國家級認證，將供應集團旗下的南港大型開發案，持續為低碳永續 ESG 而努力。

國產近年積極佈局碳競爭力與創新研發，更擬訂「碳競爭優勢策略」，繼率先混凝土產業，全集團獲得英國 BSI 的碳盤查國際認證之後，與國內外策略合作的「碳礦化混凝土」，日前舉行 CETES 審查會議，會議上全部委員均同意通過「碳礦化混凝土」的新材料新工法驗證，由台灣營建研究院頒發認可登錄證書，國產執行長吳志仁代表接受。

吳志仁表示，包括國產建材集團全台 28 廠以及台北與台南公司，總排碳量換算年度的總出貨量，平均每一立方米混凝土僅排碳大約 3.36 公斤，比起水泥等產業排碳量，大約僅他們的三百分之一左右。

國產碳礦化的混凝土創新科技，目前已導入國產汐止廠與台南廠，不僅可提高混凝土的抗壓強度，同時平均每一立方米混凝土，可減少約 17 公斤的二氧化碳排放量。

此外，觀察到台灣能源轉型，燃煤發電比例將大減，而混凝土傳統的膠結材為水泥、爐石、飛灰，其中飛灰來自燃煤發電廢棄物，勢必隨著 2023-2026 年發電廠退役而減產，估計將減產近三成。

為了超前部署，國產研發石灰石粉優化配比新方案，在兼顧料源、成本、工作性與節能減碳的考量下，可望成為飛灰短缺的新解方。而石灰石粉由大理石、石灰石研磨而成，是地球上最豐富的資源，數量多且成分單純，經測試作為混凝土輔助膠結材，對於新拌與硬固混凝土的性質均有顯著提升。

台灣的石灰石蘊藏量約 1.33 億噸，來源不餘匱乏，倘自臺北港進入台灣西部市場，更可發揮國產建材旗下臺北港埠通商的優勢，以自己的研磨設備生產製造，對成本、減碳來說，都是最具優勢的選擇。

因應全球節能減碳趨勢，國際間水泥產業已採用石灰石粉做為減少水泥使用的輔助材料。在飛灰短缺與減碳迫切的未來，台灣混凝土業界期許將以石灰石粉取代部分水泥使用，因應工程需求而靈活調整配比，以達工程性質標的及循環經濟的減碳目標。

因此，國產建材實業正與相關權威單位，目前正在研擬相關使用手冊，希望獲得政府單位認證，以做為未來業界及預拌廠在混凝土應用石灰石粉的參考依據。