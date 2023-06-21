華新義大利子公司併瑞典不銹鋼廠 公平會審議通過

公平會今 (21) 日審議通過華新麗華 (1605-TW)、義大利商 Cogne Acciai Speciali S.p.A.(CAS) 與瑞典不銹鋼商 Outokumpu Long Products AB 結合案，依據《公平法》規定不禁止其結合。

公平會說明，由於華新透過子公司 CAS 間接持有標的公司超過三分之一以上股權，且控制標的公司的業務經營及人事任免達到申報門檻，依法提出結合申報，委員會議決議不禁止結合。

此外，華新與標的公司均產銷「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼直棒」等產品，在市場上具有水平競爭關係；而「不銹鋼鋼胚」為生產「不銹鋼直棒」的主要原料，雙方也有潛在垂直供應關係。

公平會表示，華新的標的公司主要經營歐洲市場，去年並未銷售產品至台灣，因此結合完成後，華新既有的「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼直棒」等業務並不受此結合案影響，在台灣仍須面臨其他國內外業者的競爭，且不致於對產品市場產生限制競爭效果，華新也能透過結合案拓展歐洲市場，經營北歐及波羅的海地區的客戶，對國內無限制競爭疑慮，不禁止結合。

華新義大利子公司 CAS 今年 3 月底與芬蘭不銹鋼製造集團 Outokumpu AB 簽約，收購旗下兩家軋鋼廠，其兩家軋鋼廠分別位於瑞典 Degerfors 及 Storfors，主要加工生產不銹鋼圓胚、熱軋棒及削皮棒。

華新期望，透過此收購案提升生產效能，就近服務北歐與波羅的海區域之客戶，擴大華新麗華在不銹鋼長條類市場的領先地位。