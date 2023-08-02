群電上半年EPS 3.45元 下半年估優於上半年

群電 (6412-TW) 今 (2) 日公佈上半年營運表現，第二季稅後純益 7.9 億元，季增 35.9%、年增 2.34%，每股純益 1.98 元寫同期次高，上半年稅後純益 13.71 億元，年減 10.3%，每股純益 3.45 元。
展望本季，群電認為，第三季可望優於第二季，下半年優於上半年，6 月客戶季底拉貨使 7 月營收略減，但預計 8-9 月營收可望逐月增。群電 7 月營收達 30.50 億元，月減 8.2%、年減 13.7%，前 7 月營收達 206.12 億元，年減 15.2%。
群電第二季營收 92.7 億元，季增 11.8%、年減 9.7%，毛利率 20.3%，季增 1.6 個百分點、年增 3.52 個百分點，營益率 9.63%，季增 0.8 個百分點、年增 1.74 個百分點，稅後純益 7.9 億元，季增 35.9%、年增 2.34%，每股純益 1.98 元。
群電上半年營收 175.6 億元，年減 15.4%，毛利率 19.53%，年增 2.8 個百分點，營益率 9.22%，年增 0.94 個百分點，稅後純益 13.71 億元，年減 10.3%，每股純益 3.45 元。
群電表示，受惠電競筆電新品、網通 / 伺服器、chromebook 電源急單挹注，第二季業績已從谷底穩步回升，另外，產品組合優化加上匯率助攻，第二季與去年同期相較、三率三升。