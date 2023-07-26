2023年《財星》中國500強排行榜揭曉 國家電網摘冠

2023 年《財星》（Fortune）中國 500 強排行榜周二（25 日）揭曉，國家電網公司以營收 5,300 億美元摘冠，中國石油 (601857-CN) 和中國石化 (600028-CN) 分別位居第二、第三名，中國平安保險則是唯一擠進前十強的中國民營企業。

國家電網公司勇奪第一，中國石油和中國石化分別位居第二、第三名，中國建築集團是第四名。今年 500 家上榜的中國公司，去年整體營收達到 15 兆美元，淨利潤達到 7,171 億美元。

在前十強中，中國平安保險是唯一入榜的中國民營企業，位居第九名。屈臣氏母公司長江和記實業則排第 129 名。

新能源領域的兩家指標性公司，營收大幅成長。寧德時代 (300750-CN) 的營收達到 488 億美元，暴增 141%。比亞迪 (002594-CN) 也激增 92% 至 630 億美元，歸母淨利潤的增幅更超過四倍。

金屬產品行業共有 56 家公司上榜，是今年上榜公司數量最多的行業，上榜公司收入總額達到 1.4 兆美元。

淨利潤率方面，在排位最高的五家公司中，有三家是鋰電池相關行業，分別是天齊鋰業 (002466-CN) 、青海鹽湖工業及江西贛鋒鋰業集團，其中天齊鋰業的淨利潤率高達 59%，位列利潤率榜第二名。利潤率榜榜首是九安醫療 (002432-CN) ，憑藉去年核酸檢測試劑大賣，利潤率超過 60%。

此次，在《財星》中國 500 強中，共計有 64 家上榜公司未能獲利。虧損榜前十名的公司中，共有三家航空公司，四家房地產公司。