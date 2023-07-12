2023年《財星》中國上市公司500強排行榜揭曉 中石化勇奪第一

2023 年《財星》（Fortune）中國上市公司 500 強排行榜揭曉，前三名依序是中石化 (00386-HK) 、中石油 (00857-HK) 及中國建築 (601668-CN) ，京東 (09618-HK) 與阿里巴巴 (09988-HK) 也擠進前十名。

500 家上榜的中國上市公司總營業收入達到人民幣（下同）65.8 兆元，淨利潤為 4.7 兆元。上榜公司的年營收門檻接近 237 億元。500 家上榜公司的淨利潤總和為 4.7 兆元，前十大公司去年總利潤超過 2 兆元。

今年榜單前三名依次是中石化、中石油及中國建築。中國中鐵 (00390-HK) 位居第四，中國平安 (02318-HK) 第五，是非國有企業第一名。擠進前十強的民營上市企業，還包括京東（第七）和阿里巴巴（第十）。

新能源車產業中的三家新勢力車廠——蔚來 (09866-HK) 、理想 (LI-US) 及小鵬 (XPEV-US) ，都進入這份榜單。蔚來排第 263 名，理想第 287 名，小鵬第 450 名。

在盈利能力方面，最賺錢的 10 家上榜公司中，除五家商業銀行外，騰訊控股 (00700-HK) 以 1,882 億元歸母淨利潤排在利潤榜第五名，而中國石油和中國海油 (600938-CN) 分別位居利潤榜第六、七名。

今年 500 家上榜的中國上市公司中，共計有 68 家上市公司未獲利，虧損總額約 4,739 億元。以各家公司財報揭露的虧損數字為統計依據，虧損榜前三名均是航空公司，其中虧損最多的是中國國際航空，超過 386 億元。

近年來中國的經濟成長模式，正從高度依賴房地產和基建模式，轉向房地產、基建、綠色經濟和數位經濟等多元模式，而作為「支柱行業」的房地產行業仍處於艱難恢復階段。

虧損榜前十名中，建商就佔五名。截至今年 5 月 20 日，中國恒大集團 (03333-HK) 尚未公布 2022 年業績，虧損額尚不明確，但截至 5 月末，恒大地產未清償到期債務為 2,776.88 億元，在上市建商中，以恆大地產的債務最沉重。