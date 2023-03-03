亞光旗下亞泰影像2月營收回升 前2月營收衰退2.76%

亞光 (3019-TW) 旗下影像感測模組 (CIS) 廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (3) 日公布 2023 年 2 月營收，隨工作天數增加而回升，2 月營收 2.85 億元，月增 25.54%，年增 7.23%，前 2 月營收 5.12 億元，年減 2.76%。亞泰影像主管指出，3 月營收可望再優於 2 月表現。

同時，亞泰去 (2022) 年受惠新產能加入及匯兌收益助攻，全年營收及稅後純益雙雙改寫新高， 2022 年稅後純益 5.79 億元，創新高，每股純益 7.98 元，爲連續 3 年賺回超過半個股本，針對去年盈餘分配，每股擬配發 5.8 元現金股利，盈餘配發率高達 72.68%。

亞泰影像目前的全年 CIS 產能爲 3800 萬套，其中緬甸占 6 成，去年實際出貨量爲 3400 萬套，2023 年沒有擴產計畫；同時，亞泰影像總經理吳淑品指出，今年積極開發 CIS 在太陽能及工業應用檢測，但原有客戶今年第一季客戶的採購心態保守，主要是因通膨及庫存去化等障礙，不過，預估今年首季營收將逐月向上，而 2023 年的全年營收高峰將落在下半年的第三或第四季。

亞泰影像 2022 年全年營收 42.93 億元，創新高，毛利率 17.76%，年增 0.87 個百分點，稅後純益 5.79 億元，創新高，年增 36.02%，每股純益 7.98 元。