〈貴金屬盤後〉美元、美債殖利率升 金價下挫逾1%

黃金期貨周二 (1 日) 收低，儘管美國數據好壞參半，但美元和美債殖利率依舊走高，使貴金屬行情受打壓。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 30.40 美元或 1.5%，報每盎司 1978.80 美元。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「金價走軟的主因是美元攀升，以及在本周非農就業報告出爐前的一些獲利了結賣壓。」

ICE 美元指數 (DXY) 上漲至 0.5% 至 102.39，為三周高點。這導致以美元計價的黃金，對海外投資人來說變得昂貴。

周二公布的數據顯示，美國 6 月職缺降到 960 萬、逾兩年最低，但仍保持在符合勞動力市場緊俏的水準。另一方面，美國 7 月 ISM 製造業指數從前月的 46 升至 46.4，連續九個月萎縮，不過新訂單持續改善。

市場焦點轉向本周五的非農就業報告，市場預估將新增 20 萬人，較 6 月的 20.9 萬人減緩。

黃金 7 月勁揚，創四個月來最大漲幅，主因是跡象顯示通膨降溫，令投資人預期主要央行日益接近升息尾聲。

Moya 說：「如果通膨降溫，我認為聯準會 (Fed) 下次 (9 月) 會議將跳過升息... 金價短期內將盤整，但最終可望突破每盎司 2000 美元。」

對不孳息的黃金來說，升息代表持有黃金的機會本增加，因而不利價格。

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