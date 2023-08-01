花49元麥當勞買麥克雞塊 幸運抱走1000萬元特別獎

今年 5-6 月期統一發票中獎清冊出爐，本期 1000 萬元特別獎共開出 21 張，有 9 張消費不到百元就抱走大獎，其中一張在新竹市東區經國路麥當勞花 49 元買麥克雞塊就中了 1000 萬元。

根據財政部公布的中獎清冊，本期開出 1000 萬元大獎消費金額最低僅 15 元，消費者只花 15 元在新竹縣湖口鄉的萊爾富傳真，另一張消費金額不到 50 元，是由新竹市東區經國路麥當勞餐廳所開出。

另外，也有民眾花 120 元在台北市西門町的阿宗麵線買了 2 碗小碗的阿宗麵線，就幸運獲得財神爺眷顧，對中 1000 萬元大獎；另一張由高雄市漢神巨蛋所開出的千萬發票，消費者花 50 元繳停車費就對中大獎。

200 萬元特獎部分，本期共開出 16 張特獎，其中 10 張消費金額同樣低於百元。

根據最新出爐的中獎清冊，消費金額最低者是由桃園市八德區福德一路的統一超商所開出，消費者只花 20 元買食品；另一張則是花 45 元買飲料，是由嘉義市東區文化路的 TEA’s 原味飲料店所開出。

賦稅署提醒，5-6 月期中獎統一發票領獎期間從 8 月 6 日到 11 月 6 日，中獎人於該期間內依下表所列之兌獎據點及領獎期間領獎。使用載具儲存雲端發票，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎 APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

賦稅署說，中獎民眾若已在 112 年 7 月 24 日以前，在財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定自動匯款到指定金融機構存款帳戶，中獎獎金將在 8 月 6 日起自動匯入該指定帳戶。