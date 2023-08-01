鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.56億美元，COMP(COMP)24小時漲幅達12.8%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格28,965.05美元，24小時漲跌幅-1.36%；以太幣(ETH)現報價格1,834.72美元，24小時漲跌幅-1.76%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.56億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.67億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.18億美元。

24小時漲幅：COMP(COMP)24小時漲幅12.8%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅7.85%；BAKE(BAKE)24小時漲幅9.79%。

24小時跌幅：Akropolis(AKRO)24小時跌幅13.9%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅6.21%；Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅5.2%。

近一週漲幅：CRV(CRV)近一週漲幅22.5%；TerraClassicUSD(USTC)近一週漲幅9.18%；THETA(THETA)近一週漲幅8.55%。

近一週跌幅：Voyager Token(VGX)近一週跌幅33.2%；Akropolis(AKRO)近一週跌幅28.4%；Enzyme(MLN)近一週跌幅24.5%。

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