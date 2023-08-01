鉅亨速報 - Factset 最新調查：寶雅(5904-TW)EPS預估上修至25.03元，預估目標價為672.15元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對寶雅(5904-TW)做出2023年EPS預估：中位數由25.03元上修至25.03元，其中最高估值26.95元，最低估值23.59元，預估目標價為672.15元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|26.95
|29.97
|32.91
|最低值
|23.59
|26.53
|31.78
|平均值
|24.94
|28.65
|32.17
|中位數
|25.03
|29.08
|31.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22,417,440
|25,308,000
|27,973,000
|最低值
|21,735,000
|23,933,000
|26,880,440
|平均值
|22,106,910
|24,704,530
|27,372,860
|中位數
|22,127,500
|24,802,670
|27,319,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|20.26
|18.25
|21.6
|19.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,476,169
|17,469,208
|17,538,838
|15,787,694
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5904/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。