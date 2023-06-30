盤後速報 - 寶雅(5904)下週(7月7日)除權息24元，預估參考價562.48元

寶雅(5904-TW)下週(7月7日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利23.9元，股票股利0.1元，合計股利24元。

以今日(6月30日)收盤價592.00元計算，預估參考價為562.48元，權息值合計為29.52元，股息殖利率4.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

寶雅(5904-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為零售業(1)時尚美粧美材保養品(2)流行內衣襪。零售業(3)生活日常用品(4)精緻個人用品。近5日股價上漲0.34%，櫃買指數下跌0.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/07 592.00 23.9 4.04% 0.1
2022/07/20 375.0 11.0 2.93% 0.1
2021/09/28 490.0 0.0 0.0% 0.3
2021/08/12 581.0 18.7 3.22% 0.0
2020/03/31 440.0 17.1 3.89% 0.0

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