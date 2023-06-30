盤後速報 - 寶雅(5904)下週(7月7日)除權息24元，預估參考價562.48元

寶雅(5904-TW)下週(7月7日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利23.9元，股票股利0.1元，合計股利24元。
以今日(6月30日)收盤價592.00元計算，預估參考價為562.48元，權息值合計為29.52元，股息殖利率4.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
寶雅(5904-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為零售業(1)時尚美粧美材保養品(2)流行內衣襪。零售業(3)生活日常用品(4)精緻個人用品。近5日股價上漲0.34%，櫃買指數下跌0.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/07
|592.00
|23.9
|4.04%
|0.1
|2022/07/20
|375.0
|11.0
|2.93%
|0.1
|2021/09/28
|490.0
|0.0
|0.0%
|0.3
|2021/08/12
|581.0
|18.7
|3.22%
|0.0
|2020/03/31
|440.0
|17.1
|3.89%
|0.0
最新相關新聞