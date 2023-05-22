寶雅年底前平均每月開5家店！營運有望一季高於一季

連鎖美妝生雜店龍頭寶雅 (5904-TW) 前 4 月合併營收已衝破 70 億元，年增 13.25%，創同期新高，進入第二季後，寶雅正加速展店，並強化 POYA Beauty 店型布局，法人預期，隨著口罩解封效應逐漸發酵，再加上年底前平均每月要開出 5 家店，展店腳步相當快，營運動能有望一季較一季好。

至 4 月底為止，全台共有 325 家寶雅、40 家寶家，寶雅表示，仍持續展店中，可帶來營收正面貢獻，尤其瞄準疫後彩妝保養需求將越來越強勁，且主要客群為 15-49 歲女性，今年新規畫推出 POYA Beauty 店型。

POYA Beauty 將產品組合進一步優化，POYA Beauty 首店插旗台北市一級百貨版圖信義區，同時，也透過社群 IG @poyabeauty 全面更新，邀請網紅加入 POYA Girls，展示最新彩妝商品。

寶雅強調，透過社群操作，依造時事加入不同討論話題及流行趨勢，並將提供更多數位展演，藉此加速線上的數位布局。

日前寶雅受惠一波母親節檔期的買氣，進入第二季後，隨著氣候漸熱，法人認為，脫口罩帶動的彩妝保養效應將更顯著，有利寶雅營收動能。

而在展店方面，寶雅認為，全台長期規模可上看 500 店，未開發空間仍有近 180 家，在持續拓點腳步下，營收動能無虞，預料今年全台總店數可達 405 店，包括 350 家寶雅、55 家寶家，亦即至年底前將再新開 40 家新據點，平均每月開 5 家店。

寶雅前 4 月合併營收 70.38 億元，年增 13.25%，創同期新高，第一季稅後純益 6.58 億元，連 3 季賺逾 6 億元，每股純益 (EPS)6.43 元，回到疫前獲利水準。