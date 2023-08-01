鉅亨速報 - Factset 最新調查：大江(8436-TW)EPS預估下修至8.21元，預估目標價為206元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對大江(8436-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.83元下修至8.21元，其中最高估值10.84元，最低估值7.72元，預估目標價為206元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.84
|11.66
|10.98
|最低值
|7.72
|9.46
|10.43
|平均值
|8.6
|10.69
|10.71
|中位數
|8.21
|10.74
|10.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8,417,000
|9,817,000
|9,893,000
|最低值
|7,880,000
|8,523,000
|9,229,000
|平均值
|8,216,630
|9,315,670
|9,561,000
|中位數
|8,269,500
|9,420,000
|9,561,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.06
|13.17
|15.69
|17.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,432,514
|8,580,103
|8,223,851
|9,566,132
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8436/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。