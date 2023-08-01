鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至7.83元，預估目標價為101元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.83元上修至7.83元，其中最高估值8.68元，最低估值6.78元，預估目標價為101元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8.68
|10
|9.12
|最低值
|6.78
|8.22
|9.12
|平均值
|7.8
|9.28
|9.12
|中位數
|7.83
|9.27
|9.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|108,398,000
|119,524,000
|123,570,540
|最低值
|103,612,330
|109,200,000
|123,570,540
|平均值
|106,268,040
|114,465,320
|123,570,540
|中位數
|106,160,000
|113,778,470
|123,570,540
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|7.93
|3.15
|3.76
|5.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,257,451
|67,229,599
|62,239,582
|56,049,676
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 啟碁(6285)股價大漲至119.5元，漲幅達7.17%
- 盤中速報 - 啟碁(6285)急跌-2.1%報116.5元，成交23,567張
- 啟基Q2每股賺2.29元 上半年EPS 3.72元寫同期高
- 投信連9賣創近1個月最長賣超 內資由散戶主導撐盤
- 因應乾淨網路，台廠最受惠
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。