〈盛群法說〉Q3營收持平上季 積極加速庫存去化

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (1) 日召開法說會，展望後市，副總蔡榮宗表示，截至第二季底，庫存銷貨天數為 435 天，待第四季通路商庫存恢復正常水準後，屆時將增加拉貨，同時第三季起採取積極的價格策略，支持客戶銷售，預計本季營收與上季持平，第四季將持續觀察。

蔡榮宗指出，由於現階段大環境影響，訂單仍以短單居多、長單較少，預期該情況不會是常態，目前已感受中國景氣有些微復甦，若以溫度比喻，大概是回升、但還沒到熱，至於自中國外銷至全球的需求還是偏弱，下半年需求持平上半年。

盛群第二季底庫存銷貨天數高達 435 天，蔡榮宗補充，目前通路商營收佔公司約 5-6 成，由於庫存去化會先由通路商開始，待通路端去化完畢後才會開始向盛群拉貨，從通路商 4 至 6 月的銷售業績來看，皆呈現逐月上升，象徵庫存已有去化跡象。

蔡榮宗也預期，第三季回片數量將較上季減少 27%，第四季會再進一步降低，有助整體庫存水位持續下降，同時第三季開始也採取積極的價格策略，支持通路加速庫存去化，並增加新訂單。

另外，現階段 32 位元 MCU 規模已超過 8 位元，盛群持續投入研發，目前 32 位元已有眾多新案開發，並著重在擅長領域，也結合 AFE 類比模擬前端，滿足客戶需求，與其他同業採 pin to pin 替代外商的策略不同，預期待市場需求上來後，效益可望陸續顯現。