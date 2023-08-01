玉淵譚天：中國為何管制反無人機系統出口？

在中國於周二（1 日）實施鍺、鎵關鍵半導體材料出口管制之際，中國政府也在周一公布反無人機系統出口管制措施，中國官媒指出，如果反無人機系統被不當使用，可能影響民用航空安全，加劇軍事衝突風險。

中國商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部周一發布關於對無人機相關物項實施出口管制的公告，表示根據《中華人民共和國出口管制法》、《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國海關法》有關規定，為維護國家安全和利益，經國務院、中央軍委批准，決定對特定無人駕駛航空飛行器或無人駕駛飛艇相關物項實施出口管制。

這項措施將在 9 月 1 日正式上路。據中國官媒中央廣播電視總台旗下微信公眾號「玉淵譚天」報導，中國首次管制反無人機系統出口。此前中國政府已經把無人機納入出口管制範圍，此次又將民用反無人機系統納入出口管制。

「玉淵譚天」說，反無人機系統，又稱無人機反制系統，是一種專門用於對抗無人機的裝置或系統。無人機系統透過技術手段，干擾、破壞無人機的操作功能或飛行能力，其應用場景包括重要場所和重點設施保護、安全保衛及軍事防禦。

這兩年，隨著消費級無人機和工業級無人機應用不斷增長，民用無人機技術和產業快速發展。

不過，各種「黑飛」現象帶來的安全風險日益凸顯，而制止「黑飛」的反無人機系統也迅速發展。對無人機進行有效探測與反制，防範無人機帶來的安全風險，已經成為安防等領域的關注重點。

據「玉淵譚天」報導，國家無線電監測中心副總工程師王俊峰說，任何反無人機系統在保障合法安全需求的同時，如果不當使用，也可能引發嚴重後果，包括影響民用航空安全、加劇軍事衝突風險。

王俊峰說：「由於無人機無線電反制系統的本質是電磁對抗裝備，其發射的無線電干擾信號在開放空間傳播，作用範圍和影響邊界很難實現非常精準的控制，難免對周邊電磁環境以及其他合法無線電系統造成干擾。所以，確保反無人機系統的合法規範使用也非常關鍵。」