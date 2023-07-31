【新台股龍捲風】卡努北轉！AI南下？FWA的智易漲停！

美股上周有系統的從 GOOGLE，META，INTEL 一路輪漲，週五 VIX-7.49%，加上週五 PCE 數據低於市場預期，美股漲，台股開高，為何走低? 盤勢的變化是快速的，這就是我們一直強調要來 LINE@的原因，早上晨報，我們就提醒 AI 又注意延續性，開盤看到世芯 (3661-TW) 創意 (3443-TW) 大跌，連硬體的緯創(3231-TW 也打至跌停下，一下子 AI 翻船，市場氛圍從一早的 AI 是主流【拉回買】瞬間扭轉成 AI 準備做頭，逢高要賣了，而這種轉變肯定不是產業面的變化，而是籌碼 + 心態，而亞股其實今日並未大跌，美股電子盤也是平盤附近震盪整理，這種盤中引發業內多殺多的賣壓，肯定是盤中才有辦法通知，盤中 LINE@提醒進出訊息可來 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

盤勢演變及心理層面的扭轉，主要一定是看指標股: 緯創 (3231-TW) 解禁後，早盤撐在平盤上 (即便當時世芯創意已經開殺)，10 點過後賣壓開始慢慢加重，拖累廣達(2382-TW) 技嘉 (2376-TW) 走勢，而健鼎 (3044-TW) 營邦 (3693-TW) 辛耘 (3583-TW) 出現震盪，而這些震盪的資金稍微跑到軍工，網通，很容易就出現急拉，如高僑 (6234-TW) 兆赫 (2485-TW) 智易 (3596-TW) 龍德造船 (6753-TW) 千附精密 (6829-TW) 所有文章都可「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看： https://youtu.be/7RRAXkzGQVE

而先前追蹤的 COWOS 飆股：辛耘 (3583-TW) 續攻高，弘塑 (3131-TW) 萬潤 (6187-TW) 續漲，CCL 的台光電 (2383-TW) 出現下影線，台燿 (6274-TW) 盤中跌停，線上演講會送的健鼎 (3044-TW) 博智 (8155-TW) 相對有撐，有利多的光寶科 (2301-TW) 我們再度高出低進，特殊題材的金益鼎 (8390-TW) 震盪還可留意，接下來看記憶體，美光來到關鍵價格，一旦站上，相關概念股如優群 (3217-TW) 十銓 (4967-TW) 威剛 (3260-TW) 宇瞻 (8271-TW) 就會有機會，盤中即時解盤不馬後炮 TG： https://t.me/imoney168

◆今創意跌停鎖住 4211 張，68 億的賣壓有待消化，明日觀察是否留下影線，而先跌的智原 (3035-TW) 今反而出現下影線，明日 ASIC 觀察這 2 檔走勢，AI 伺服器當然就是看緯創(3231-TW)，今日的 AI 中有很多個股開高走低，也讓低檔報上來的人有藉口下車了，而還沒上車的人也開始浮出上車的機會，這就是換手，能不能成功，很大的因素會取決於美股的 AI 財報

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