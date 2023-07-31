鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至5.68元，預估目標價為133元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.68元上修至5.68元，其中最高估值6.81元，最低估值5.08元，預估目標價為133元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.81
|8.48
|9.73
|最低值
|5.08
|6.09
|7.42
|平均值
|5.75
|6.97
|8.35
|中位數
|5.68
|6.99
|8.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|164,991,460
|194,527,850
|206,098,000
|最低值
|153,516,280
|169,520,860
|181,621,130
|平均值
|159,412,560
|180,695,920
|198,028,280
|中位數
|159,388,500
|182,320,000
|202,162,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.19
|6.01
|4.31
|4.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
|177,954,166
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。