AI漲完了? 拉回還是買點嗎？

上禮拜美國公布三個數據都顯示出通膨持續在退燒中，也反映出通貨膨脹壓力正有所緩解。(一) 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 3.0%，略低市場預期，而最受聯準會密切關注的通膨指標 - 核心 PCE 也由 5 月份的 4.6% 放緩至 4.1%，較預期的 4.2% 更低，創下 2021 年 9 月以來最低數字；(二) 美國第二季聘雇成本指數季增 1%，增速創兩年來最慢，也低於華爾街預期，反映出美國勞動力市場正逐漸降溫；(三) 消費者對未來 1 年通膨預期略微上升至 3.4%，但 5 年通膨預期保持穩定在 3.0%，代表消費者對長期通膨的預期較為穩定，並且相對樂觀，認為長期內通膨不會出現顯著波動，進而帶動 7 月消費者信心指數寫下 2021 年 10 月以來新高。

受到以上數據的捷報傳出，再加上科技股財報會議上狂提 AI，減少了經濟衰退、通膨的談論次數，使美股四大指數上周五全面開高，其中費半飆升超過 2.2%。道瓊收紅超過 175 點。標普升近 1%，創去年 4 月以來收盤新高，那指勁揚近 2%，創 5 月 26 日以來最佳單日表現。

今天台股果然如我預期的向上再創新高，但隨即而來的卻是 AI 帶頭下殺，盤中由紅翻黑，終場下跌 147.5 點，收在 17145.43 點，上下震盪 300 多點，成交量放大至 4829 億元，不過還是低於 7/18 日的成交量。

那你一定會想問那 AI 漲完了嗎? 我可以很肯定的告訴你「還沒 !」，但今天已經進入了整理走勢，未來也即將出現【分岐】的走勢，這代表未來不會再出現 AI 股全部一起上漲，而是會有各自不同的買點，而在這些 AI 股裡面，我相信廣達 (2382-TW) 會是最快整理結束並出現買點的股票 ! 反之緯創 (3231-TW)、緯穎(6669-TW) 則會陷入較長時間的整理。

不過 AI 出現拉回進入休息，也代表者其他族群會逐漸展露頭角出現新的機會，像是愛普 (6531-TW) 7/10 日我帶會員進場布局，上禮拜連續兩根漲停板，一直到今天漲幅已經來到 26% 了，再來上禮拜跟大家分享的神準(3558-TW) 今天也一樣強勢上漲盤中甚至一度亮燈漲停。

底部型態新機會

鼎元 (2426-TW) 為台灣第二大發光元件，感測元件製造商，專注於 LED 中游製程，外購磊晶片後加工生產成 LED 晶粒，供下游 LED 封裝廠進一步封裝成 LED 元件。主要產品為 LED 發光元件 (發光二極體晶粒，以紅外光 LED 為主)、感測元件，營收比重分別為 35%-40%、45%-50%，近期受惠感測及紅光產品訂單增溫，再加上產能利用率顯著提升，帶動業績同步走揚，公司更預期第三季客戶的庫存應該可以降到較健康的水位，屆時訂單與拉貨動能將有機會慢慢恢復到正常狀態、迎接傳統旺季到來，法人也預計下半年會越來越好。技術面部分，今天也順利突破頸線，日線有底部成型的跡象，後續可以多加注意。

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