〈陸港盤後〉 中國宣布擴大消費20條 A股三大指數走高

中國 A 股市場三大指數周一（31 日）同步走高，滬指漲 0.46%，中國政府發布恢復和擴大消費措施的通知，涵蓋新能源車消費、改善性住宅需求、帶薪休假等層面，7 月製造業景氣也連續第二個月平穩上升，提振投資人信心。

滬指周一收盤漲 0.46% 報 3,291.04 點，深成指漲 0.75% 報 11,183.91 點，創業板指漲 0.77% 報 2,236.67 點，兩市成交額合計人民幣 1.1052 兆元，「北向資金」淨流入 93.47 億元。

地產、旅遊餐飲、媒體、農業等族群齊揚，建築、建材、食品飲料、紡織服裝、有色、銀行、券商、釀酒等類股走高，醫藥股則走低。

香港恒生指數周一收盤上漲 0.82% 報 20,078.94 點，恒生科技指數大漲 1.87% 報 4,549.95 點。

中國國務院辦公廳周一轉發國家發展改革委關於恢復和擴大消費措施的通知，發改委指示，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區，因地制宜，強化汽車限購措施。落實構建高品質充電基礎設施體系、支持新能源車下鄉、延續和強化新能源車車輛購置稅減免等政策。

發改委並表示，要支持剛性和改善性住宅需求。做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住宅保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住宅供給。在超大特大城市積極穩步推動「城中村」改造。

此外，中國國家統計局周一公布的數據顯示，7 月官方製造業採購經理人指數（PMI） 為 49.3，高於 6 月的 49。非製造業 PMI 為 51.5，比 6 月的 53.2 低。7 月綜合 PMI 為 51.1，較 6 月降 1.2 個百分點，仍高於臨界點。

東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青表示，7 月以來，鋼鐵、汽車、化工等行業開工率較 6 月都有小幅回升，背後是需求拉動與庫存回補，生產指數繼續處於擴張區間。不過，新出口訂單仍處於明顯偏低，顯示第 3 季出口仍會面臨壓力，很可能會延續下滑走勢。

王青並說，中共中央政治局會議釋出強烈「穩增長」信號，接下來各類宏觀政策會朝增強經濟復甦動能全面發力。其中銀行信貸會加速，基建投資有望保持較快水準，各地各部門促消費力道會明顯增強，特別是房地產支持政策。

「上述提振措施將對製造業供需兩端形成比較明顯的提振，預計 8 月製造業 PMI 有望升至 50 以上的擴張區間，並將在 9 月延續。」王青說。