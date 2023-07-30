SiC模組供不應求 安森美拿客戶長單 台供應鏈營運注暖流

安森美 (onsemi)(ON-US) 宣布，全球汽車零組件大廠麥格納 (Magna)(MGA-US) 電驅系統將採用自家 EliteSiC 智慧電源方案，且麥格納將斥資 4000 萬美元協助安森美採購最新碳化矽設備，以確保供給順暢；市場看好，隨著安森美產能進一步擴張，後段封測供應鏈將同步受惠。

據了解，現階段 SiC 除 MOSFET 外，在電動車心臟的電驅系統，正朝向多合一的「模組式封裝」，透過整合 SiC 功率元件與矽基離散元件，優化成本與提升效能，並可簡化供應鏈及提高車廠的整合能力。

台廠界霖 (5285-TW)、捷敏 - KY(6525-TW) 與朋程 (8255-TW) 等皆有布局 SiC 模組，其中，界霖為功率元件導線架大廠，正與客戶共同開發 SiC 模組導線架，目前已是客戶主力供應商，扮演模組式封裝的關鍵要角，下半年出貨將陸續放量。

由於現階段導線架仍以單體結構居多，在「模組式封裝」趨勢帶領下，將衍生更多模組導線架需求，且應用多為車用，在汽車供應鏈保守作風下，具經驗業者贏面大，界霖預期，今年模組導線架營收貢獻就會達 4 成，將較去年倍增。

另外，捷敏 - KY 也開發第三代半導體等高附加價值產品，如 1200V 以上高功率 SiC 分離式器件的封裝及測試，也提供客戶整合 SiC 模組；朋程則結合集團之力，發展台灣首家 SiC IDM，目前也已切入 SiC 模組設計與製造，並持續與歐洲、日本與中國客戶合作。

安森美表示，麥格納電驅 eDrive 系統將整合自家 EliteSiC 技術，具有更好的散熱效能、更快的加速度與充電速度，增加電動車的續航哩程，能提高主驅逆變器的功率密度和能效，從而增加每加侖汽油的等效里程數，而不影響驅動動力和安全性。

根據協議，麥格納將投資 4000 萬美元，用於採購最新碳化矽設備，用於安森美的美國新罕布夏州與捷克工廠，保證未來供應。