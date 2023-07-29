出口和投資不如預期 我Q2 GDP下修至1.45%

主計總處公布第 2 季我國經濟成長率 (GDP) 概估值為 1.45%，較 5 月預測數減少 0.37 個百分點，主計總處說明，主要是因商品出口和資本形成 (包括固定投資與存貨變動) 不如預期，GDP 主要由內需貢獻，第 2 季國內需求對經濟成長貢獻 1.67 個百分點。

主計總處指出，全球終端市場需求疲軟，產業鏈庫存調節時間拉長，我國商品出口仍顯疲弱，第 2 季按美元計價商品出口年減 16.97%，三角貿易和航運服務也同步放緩，惟來台旅客大幅回升，挹注服務輸出，併計經所有權調整的商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸出負成長 6.58%，較預測數減少 1.33 個百分點。

進口方面，國際原物料價格走低，加上廠商備料和購置資本設備減少，第 2 季商品及服務輸入負成長 7.70%，較預測數減少 2.23 個百分點。

在輸出與輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長負貢獻 0.21 個百分點。

內需方面，主計總處說明，概估第 2 季民間消費名目金額近 2.8 兆元，年增逾 3000 億元，且其中有約三分之二來自國人在國內消費增加，剔除物價因素後，整體民間消費實質成長 12.14%，較預測數增加 2.55 個百分點，對經濟成長貢獻 5.37 個百分點，尤其服務消費擴增為最主要帶動力量。

同時，政府消費成長 1.63%，較預測數增加 0.61 個百分點，對經濟成長貢獻 0.22 個百分點。

內需表現相對弱的是民間投資，反映終端需求不振，企業投資更趨保守，加上比較基期高，概估資本形成實質負成長 13.36%，較預測數減少 6.64 個百分點，對經濟成長負貢獻 3.92 個百分點。